Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan iş arayan binlerce kişiyi sevindirecek haber geldi. Bakan Göktaş "Hizmet kalitemizi artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapacağız" dedi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel alınacak.
  • Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmeye yönelik bir çalışma gündemde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu.

"MÜJDEYİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

3 bin yeni alım müjdesi veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdeyi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

BİR MÜJDE DE DOĞUM İZNİYLE İLGİLİ

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kamu kuruluşu haricinde kimse kimseye böyle bol keseden haybeye izin vermez bırak izini adamlara asgari ücret çok geliyor diye fabrikalarını mısıra afrika ülkelerine taşıyorlar artık Türkiye yabancılarada pahalı geliyor iktidar halktan aldığı ağır vergilerle çalıştırdığı insanlara bol kepçe maaş ve izin verebilir fakat özel sektör hacıbaba tekkesi değil çalışmayana iş para vermez

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

Ben yandaşım , ne yapmam lazım

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Gel şunu yala

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıSelim K:

Kamu harcamalarını indireceğinize çıkartıyorsunuz bu ülke nasıl kalkınsın ? Maksadınız oy kaybınızı önlemek seçime yatırım yapmak aldıklarınız kendi yandaşlarınız ya akpye üye kartı isteyeceksiniz mülakat yazılı hakkıyla o yerleri dağıtmak yok

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit ÇELİK:

BU personel alımları bana seçim yaklaştı dedirtiyor.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
title