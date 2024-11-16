AIIB Ekonomisti Türkiye'nin Güçlü Finans Sektörünü Vurguladı

FİRDEVS YÜKSEL/EMRE GÜRKAN ABAY - Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Kıdemli Ekonomisti Janping Thia, Türkiye'nin üst düzey bir gelişen ekonomi olduğunu ve Türkiye'deki projelere ilginin büyüdüğünü belirterek, "Türkiye çok yönlü bir finans sektörüne sahip. Bu da AIIB'in daha önce ulaşamadığı çok sayıda müşteriye ulaşmasını sağlıyor." dedi.

Thia, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile AIIB arasında üç alanda işbirliği potansiyeli gördüklerini aktaran Thia, "İlk alan hükümetle yakın bir şekilde işbirliği yapmaktır. Örneğin, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği türü reformları ilerletmek ve ardından hükümete bunu yapması için finansman sağlamak." diye konuştu.

İkinci alanın ise finans kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışmak olduğunu belirten Thia, "Türkiye çok yönlü bir finans sektörüne sahip. Bu da AIIB'in daha önce ulaşamadığı çok sayıda müşteriye ulaşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Thia, Türkiye ile işbirliğinde üçüncü alanı ise "mühendislik, tedarik ve inşaat sektörleri" şeklinde tanımlayarak, "Türk şirketleri sadece Türkiye'de değil Orta Asya ve çok sayıda bölgede projelere sahip. Bu projelerin inşaatında sürdürülebilirliğin öncelenmesi bölgeye ve iklim değişikliğine olumlu katkılar sağlayacaktır. AIIB'ın Türkiye ile yakın işbirliğine yönelik çok sayıda fırsat görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, üst düzey bir gelişmekte olan ekonomidir"

Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Akbank gibi kuruluşlarla Türkiye'deki projelere yönelik görüşmeler yürüttüklerini vurgulayan Thia, "Bunun gibi çok sayıda finans kuruluşu aslında sürekli müşterimiz ve AIIB'e gelerek kredi temin ediyorlar." dedi.

Thia, AIIB'in yatırımlarda yeşil ve sürdürülebilir enerji, bölgeler üstü ve bölgeler arası bağlantılar, özel sermaye seferberliği, teknolojilerin gibi unsurların bulunduğu projeleri önceliklendirdiğinin altını çizerek, "Türkiye Doğu ile Batı'nın kavşağında duruyor. Sanırım herkes bunu takdir ediyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Koridoru, Orta Koridor veya Doğu ile Batı arasındaki Güney Koridoru ticaretinin Türkiye'yi birbirine bağlamak zorunda olduğunun altını çizen Thia, "Türkiye, Gürcistan veya Azerbaycan'la iyi bir bağlantıya sahipse, bu Avrupa ile Asya arasındaki ticareti gerçekten kolaylaştırır." dedi.

Bu konudaki projeleri desteklemek istediklerine işaret eden Thia, "Dolayısıyla AIIB Türkiye'de bir demiryolu hattını desteklediğinde bile, aslında konumunuz nedeniyle bölgesel bağlantıya katkıda bulunuyor. Bu nedenle bu tür konuların öne çıkması, iyi kullanılması, bölgeye yardımcı olmak için bu tür projelerden daha fazla yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin son 2 yılda ekonomide yaşadığı gelişmelerin tersine döndüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Thia, "Türkiye'nin şirketleri ve finans sektörleri, riski yönetmede çok gelişmiş durumdalar. Dalgalanmaların yaşandığı tüm dönem boyunca, oynak dönem boyunca, Türkiye finans kuruluşları piyasaya erişimini sürdürmeye devam etti. Bu gerçekten sektörün gücünü gösteriyor. Türkiye temelde çok sağlam bir ekonomiye sahip." ifadelerini kullandı.

Thia, ekonomide atılacak adımlarla Türkiye'nin potansiyelini gerçekleştirebileceğini belirterek, "Türkiye, gerçekten üst düzey bir gelişen ekonomidir." dedi.