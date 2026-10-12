Haberler

Aida Stella kruvaziyeri, Marmaris'e çoğu Alman 2 bin 370 yolcu getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aida Stella kruvaziyeri, Marmaris'e çoğu Alman 2 bin 370 yolcu getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya bayraklı Aida Stella kruvaziyeri, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 370 yolcuyla geldi. Çoğu Alman yolcular gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı ziyaret etti; gemi akşam İzmir'e gidecek.

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 370 yolcusuyla geldi.

Antalya Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 370 yolcu ve 646 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı yarın çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.

"Aida Stella", akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak İzmir Limanı'na gidecek.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

Kim olduğuna inanamayacaksınız! Eski eşinin nikahını kıydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

Ordu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon düzenlendi
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı