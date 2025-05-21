Ahmet Ur'un Slaj Yem Yöntemi İle Süt Veriminde Yüzde 30 Artış

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan çiftçi Ahmet Ur, besi hayvanlarının süt verimini artırmak amacıyla slaj (turşu yem) üretimine başladı. Ur'un doğal yöntemlerle hazırladığı slaj yem sayesinde süt veriminde yüzde 30 oranında artış sağlandığı bildirildi.

Ahmet Ur, 200 dekarlık arazisine arpa, fiğ ve tırtılkale bitkileri ekerek yem üretimi gerçekleştirdi. Hasat edilen ürünler, makinelerle parçalandıktan sonra hazırlanan iki-üç metre derinliğindeki çukurlara yerleştirilip naylonla kaplandı. Üçlü yem karışımı sıkıştırılarak üzeri örtüldü ve yaklaşık bir ay boyunca fermente edilerek hayvanlara verilmeye başlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan çiftçi Ahmet Ur, "Slaj yem, halk arasında turşu yem olarak bilinir. Bu yemi özellikle süt veren hayvanlara veriyorum. Sonuç olarak süt veriminde yaklaşık yüzde 30 artış sağlıyorum. Her yıl kendi imkanlarımla bu doğal yemi hazırlayıp hayvanlarıma veriyorum." dedi. - MANİSA