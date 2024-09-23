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Ahilik Haftası Kırklareli'nde Coşkuyla Kutlandı

Ahilik Haftası Kırklareli'nde Coşkuyla Kutlandı
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Kırklareli'nde düzenlenen Ahilik Haftası töreninde yılın Ahisi ve yeni ustalara belgeleri verildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahiliğin eşitlik ve ahlak vurgusunu yaptı.

Ahilik Haftası çerçevesinde Kırklareli'nde İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde tören gerçekleşti.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende yılın Ahisi Mehmet Demirok ile kalfa Dilara Adıyaman, çırak Hüseyin Alparslan Oğan ve yeni ustalara belgeleri verildi.

Törende konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Ahiliğin din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese eşit davranılan bir anlayışın da simgesi olduğunu söyledi.

Şeker, ticari ve toplumsal hayatta iş ve meslek ahlakında dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olmak ahiliğin en önemli kuralı olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan unutulmaya yüz tutmuş mesleklere ait maket sergisi ile yöresel el sanatları sergisi gezildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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