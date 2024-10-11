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AHBİB 2023 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni Düzenlendi

AHBİB 2023 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni Düzenlendi
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Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, en fazla ihracat yapan firmalara ödüllerini verdi. 2023'te 12,4 milyar dolarlık ihracata 2,1 milyar dolar destek sağlandı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, AHBİB Türkiye'nin 2023'te 12,4 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına 2,1 milyar dolar destek sağladı.

Bu kapsamda, AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'in ev sahipliğinde hizmet binasında düzenlenen "2023 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 27 firma ödüllendirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, kentin, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe önemli rol oynadığını belirtti.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de sektör ihracatına verdikleri yüzde 17 oranında desteği yüzde 30'un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından firmalara ödülleri verildi.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özgür Emire, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi

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