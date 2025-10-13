Haberler

Ağustosta Tarihi Cari Fazla: 5,5 Milyar Dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayında 5,5 milyar dolar cari fazla verildiğini açıkladı. Yıllık cari açık ise 18,3 milyar dolara geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz. Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

