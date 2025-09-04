Haberler

Ağustosta Fiyatı En Fazla Düşen Ürün Patates, En Çok Artan Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta patatesin fiyatı yüzde 10,4 düşerken, hava yolu ile yolcu taşımacılığında fiyatlar yüzde 36,43 arttı. Diğer artış gösteren ürünler arasında gazete ve dergiler, un, ekmek ve sigaralar yer aldı.

Ağustosta fiyatı en fazla düşen ürün patates, en çok artan hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en çok ucuzlayan ürün yüzde 10,4 ile patates olarak belirlenirken en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler ve yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 8,11 ile ekmek, yüzde 6,36 ile sigaralar, yüzde 6,32 ile toz kakao ve yüzde 5,92 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 10,4 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri, yüzde 1,87 ile televizyonlar takip etti. - ERZİNCAN

