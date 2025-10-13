Ağustos ayında Türkiye cari işlemler hesabında 5,5 milyar dolar fazla kaydetti

Ağustos ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10.005 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2.806 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar ABD doları ve 399 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9.516 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.769 milyon ABD doları ve 7.665 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2025 yılı Ağustos ayı yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar ABD doları, krediler 27,3 milyar ABD doları, ticari krediler 2,9 milyar ABD doları ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar ABD doları net katkı verirken; portföy yatırımları 0,4 milyar ABD doları negatif yönlü net bazda etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden rezerv artışı 1,2 milyar ABD doları oldu.

Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 986 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.768 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 202 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. - İSTANBUL