Ağustos Ayında Trafiğe Kaydedilen Taşıt Sayısı Açıklandı

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında 235 bin 317 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos sonu itibarıyla trafikte kayıtlı taşıt sayısı 27 milyon 987 bin 472 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında 235 bin 317 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını, ay sonu itibarıyla trafikte kayıtlı taşıt sayısının 27 milyon 987 bin 472 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ağustos ayında 235 bin 317 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 89 bin 694 oldu. Taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos sonu itibariyle trafikte kayıtlı toplam taşıt sayısı 27 milyon 987 bin 472 oldu. Taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17'sini motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıt olarak belirlendi.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YILLIK YÜZDE 110,6 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,1, motosiklette yüzde 7,8 artarken traktörde yüzde 14,7, kamyonda yüzde 7,8 ve otomobilde yüzde 6,5 azalış gösterdi. Yıllık değerlendirmede ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 110,6 arttı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 azalış gösterdi.

893 BİN 913 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında 893 bin 913 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 61,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 620 BİN 472 OTOMOBİL KAYDEDİLDİ

Ocak-ağustos döneminde 1 milyon 525 bin 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı da 620 bin 472 olarak gerçekleşti. 620 bin 472 otomobilin yüzde 67'si benzinli, yüzde 18,5'i dizel, yüzde 8,8'i hibrit, yüzde 4,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 892 bin 825 adet otomobilin ise yüzde 36,1'i dizel, yüzde 33,9'u LPG'li, yüzde 28,1'i benzinli, yüzde 1,3'ü hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde kaydı yapılan 620 bin 472 otomobilin yüzde 34,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,9'u 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlardan oluştu. Ayrıca, otomobillerin yüzde 34,5'i gri, yüzde 28,4'ü beyaz, yüzde 12,3'ü mavi, yüzde 10,7'si siyah, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,3'ü turuncu, yüzde 0,6'sı sarı ve yüzde 0,5'i kahverengi olarak kayıtlara geçti.