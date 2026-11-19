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Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, yatırımların gerçek etkisinin ölçülmesinde üretim miktarının yanı sıra kullanılan su ve enerji miktarı, üretim maliyetleri ve karbon emisyonlarının birlikte takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) "İklim Taahhütlerinden Eyleme: Net Sıfır için Ölçeklenebilir Teknolojiler" başlıklı panel düzenlendi.

Mavi Alan Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ekonomist, Activa Organizasyon temsilcisi Pınar Erez üstlendi. Hümeyra Gökçen Keskin'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte sürdürülebilir tarım, etkin arazi kullanımı, doğal kaynakların korunması ve net sıfır hedeflerine ulaşmada ölçeklenebilir teknolojik çözümleri ele alındı.

Etkinlikte, Keskin'in yanı sıra Akiş Enerji Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Eyilik Han, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Kıdemli İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Bahadır Topal ile Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği Araştırmacısı ve GSM Charge Yenilenebilir Enerji Teknolojileri temsilcisi Bilge Deniz Kayiran değerlendirmelerini paylaştı.

"İklim değişikliği yalnızca çevresel bir konu değil"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Keskin, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir konu olarak değerlendirilemeyeceğini, üretim süreçlerini, maliyetleri ve geleceğe yönelik yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini belirterek, iş dünyasının yatırım yaklaşımlarını bu doğrultuda dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.

Agrotech'in farklı bölgelerdeki tarımsal üretim deneyimlerinden örnekler veren Keskin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki cam sera yatırımları ile Uşak'taki tarım arazilerinin farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu aktararak, bölgesel koşullara uygun teknolojik çözümlerin önemine dikkati çekti.

Keskin, yatırım kararlarında maliyet ve getirinin yanı sıra su kaynakları, enerji ihtiyacı ve iklim risklerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji yatırımları yalnızca teorik faydaları üzerinden değil, sahada ortaya koyduğu somut sonuçlarla değerlendirilmeli. Bir teknoloji, ölçeklenebilir olması için farklı koşullarda da başarılı sonuçlar vermeli. Özellikle su tasarrufu sağlayan uygulamalarda elde edilen tasarrufta enerji tüketimi ve yatırım maliyeti ile geri dönüş süresi birlikte değerlendirilmeli."

Teknolojik yatırımların gerçek etkisinin ölçülmesinde üretim miktarının tek başına yeterli olmadığını belirten Keskin, bir kilogram ürünün üretimi için kullanılan su ve enerji miktarı, üretim maliyetleri ve karbon emisyonlarının birlikte takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Keskin, yatırım öncesi ve sonrası verilerin karşılaştırılmasının hem çevresel hem de ekonomik faydanın ortaya konulmasını sağlayacağını, doğru ölçümün gelecekteki yatırım kararlarına da yön verdiğini anlattı.

Şirketlerin net sıfır hedeflerine değinen Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Net sıfır hedeflerine ulaşma sürecinde iş dünyasının öncelikle mevcut durumunu doğru analiz etmesi, ardından ölçülebilir veriler doğrultusunda yatırım önceliklerini belirlemesi gerekiyor. Kamu, özel sektör, finans kuruluşları ve teknoloji geliştiricileri arasındaki işbirlikleri de bu dönüşümün hızlanmasında kritik rol oynuyor. Yönetim kurulları, iklim hedeflerini şirket stratejilerine, bütçelerine ve yatırım kararlarına entegre etmeli. Net sıfıra giden yol, yalnızca hedef belirlemekten değil, o hedef için kaynak ayırmaktan ve sonuç almaktan geçiyor."

Kaynak: AA