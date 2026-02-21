Haberler

Ağrı'daki Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar lira yatırım bedeli olan Ağrı Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve projeye devletin yüzde 100 hibe destek sağladığını açıkladı. Proje, yılda 36 bin ton üretim kapasitesine ulaşacak ve bölgedeki 1500 kişiye istihdam yaratacak.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Ağrı'daki Sera OTB'de karlar altında jeotermal kaynaklı suyla üretim devam ediyor. OTB'de toplam 1300 dekarlık alanda üretim yapılması için çalışmalar sürdürülüyor. Mevcut kapasitesiyle seralarda, yılda 1200 ton domates üretiliyor.

Kaynak: AA / Mert Davut
