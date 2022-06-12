Son gelen akaryakıt zamlarının ardından taksiciler, yolu trafiğe kapatarak protesto yaptı Ağrı'da taksiciler, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara, konvoy halinde kent merkezinde tur atarak tepki gösterdi. Bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, müşteri bulamamaktan şikayet etti. Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırık Köprü mevkinde bir araya gelen taksiciler, akaryakıt zamlarına tepki göstermek amacıyla konvoy halinde korna çalarak, şehir turu attı. YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR Kültür ve Kongre Merkezi önünde bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar sürdürdü. MÜŞTERİ BULMAKTA GÜÇLÜ YAŞIYORLAR Burada yakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren sürücüler, artan taksi ücretlerinden dolayı müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. Taksiciler, daha sonra sonra dağıldı. Demirören Haber Ajansı / Ekonomi Ağrı Zam Ekonomi Güncel Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Son gelen akaryakıt zamlarının ardından taksiciler, yolu trafiğe kapatarak protesto yaptı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.