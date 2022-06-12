Son gelen akaryakıt zamlarının ardından taksiciler, yolu trafiğe kapatarak protesto yaptı - Haberler

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Son gelen akaryakıt zamlarının ardından taksiciler, yolu trafiğe kapatarak protesto yaptı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Ağrı'da taksiciler, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara, konvoy halinde kent merkezinde tur atarak tepki gösterdi. Bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, müşteri bulamamaktan şikayet etti.

Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırık Köprü mevkinde bir araya gelen taksiciler, akaryakıt zamlarına tepki göstermek amacıyla konvoy halinde korna çalarak, şehir turu attı.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Kültür ve Kongre Merkezi önünde bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar sürdürdü.

Ağrı'da taksicilerden zam protestosu! Konvoy halinde tur attılar

MÜŞTERİ BULMAKTA GÜÇLÜ YAŞIYORLAR

Burada yakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren sürücüler, artan taksi ücretlerinden dolayı müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. Taksiciler, daha sonra sonra dağıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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