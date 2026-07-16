Türk Altın İşletmeleri AŞ, Ağrı'daki projesinde ilk altın dökümünü gerçekleştirdi
Türk Altın İşletmeleri AŞ, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Mollakara Altın Madeni Projesi'nde ilk altın dökümünü gerçekleştirdi. İlk üretimde 7 bin 474 gram altın elde edilirken, yıl sonuna kadar 32 bin ons üretim hedefleniyor. Projenin toplam rezervinin 471 bin ons olduğu ve bugünkü fiyatlarla yaklaşık 1,88 milyar dolar hasılat oluşturması bekleniyor.
Türk Altın İşletmeleri AŞ, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Mollakara Altın Madeni Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk üretim sonucunda 7 bin 474 gram altın elde etti.
Türk Altın İşletmeleri AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Mollakara Altın Madeni Projesi'nde ilk altın dökümünü başarıyla gerçekleştirdi.
İlk üretim sonucunda 7 bin 474 gram altın elde edilirken projede, bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 32 bin ons altın üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Mollakara Altın Madeni Projesi'nin görünür ve muhtemel altın rezervinin 471 bin ons seviyesinde olduğu tahmin edilirken, bugünkü ons fiyatı 4 bin dolar olarak hesaplandığında yaklaşık 1 milyar 884 milyon dolarlık hasılat oluşturması bekleniyor.