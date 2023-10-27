Ağrı'da Jandarma tarafından gezici araç muayene istasyonu kuruldu

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Eleşkirt ilçesinde kurulan gezici araç muayene istasyonu ile 177 traktörün fenni muayeneleri yapıldı. Muayeneye gelen traktörlerin sigorta ve ışık donanımları eksiksiz olarak tamamlatıldı. Traktörlerin sürücülerine genel trafik kuralları, reflektör ve ROPS demir kullanımı ile ilgili trafik eğitimleri verildi.

Ağrı'da Jandarma tarafından kurulan gezici araç muayene istasyonu ile 177 traktörün fenni muayeneleri yapıldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Eleşkirt ilçesinde kurulan gezici araç muayene istasyonu ile 15 köyden toplam 177 traktörün fenni muayeneleri yapıldı. Muayeneye gelen traktörlerin sigorta ve ışık donanımları eksiksiz olarak tamamlatıldı. Traktörlerin sürücülerine genel trafik kuralları, reflektör ve ROPS demir kullanımı ile ilgili trafik eğitimleri verildi. - AĞRI