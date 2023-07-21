Ağrı'da Eleşkirt Tekstil Zinciri Projesi Hayata Geçiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 'Eleşkirt Tekstil Zinciri' projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 500 genç ve kadının istihdam edileceği bir tekstil fabrikası kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde "Eleşkirt Tekstil Zinciri" projesi hayata geçiriliyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEP) kapsamında Ağrı İl Özel İdaresinin yararlanıcısı olduğu proje ile toplam 500 genç ve kadının istihdam edileceği 5.210 m2 büyüklüğünde kreşli bir tekstil fabrikası kurulmaktadır. 2021 yılında inşası başlanan tekstil fabrikasının, Ekim 2023 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Eleşkirt Tekstil Zinciri Projesi ile bölgedeki genç ve kadınlara yönelik işsizlik sorunlarının çözülmesi, istihdam alanlarının açılması ve ekonomik canlılığın artırılması hedeflenmektedir. Eleşkirt'te açılacak bu yeni tekstil fabrikasının, bölgedeki mevcut tekstil sektörünün rekabet gücüne de etki etmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı. - AĞRI