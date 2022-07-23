Afyonkarahisarlı mühendis, babasından devraldığı tesisi modern teknolojiyle buluşturdu

Afyonkarahisar'da babasından devraldığı mermer işleme tesisini modern teknoloji ve yerli yazılımla geliştiren endüstri mühendisi Ahmet Gürel, mermer ve otomotiv sanayisine satışı yapıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Celalettin Gürel'in (71) 1986'da kurduğu mermer işleme makinaları tesisi uzun yıllar bölgedeki mermer ocaklarına hizmet verdi.

Tesisin 10 yıl önce başına geçen 37 yaşındaki endüstri mühendisi oğlu Ahmet Gürel, modern teknolojiyle üretilen makinaları yerli yazılımla geliştirdi, robot kola dönüştürdü.

Gürel, AA muhabirine, tesislerinin mermer sektörü başta olmak üzere otomotiv ve farklı sektörlere yönelik hizmet verdiğini söyledi.

Üretimini yaptıkları yerli robotik makinaların taşımanın yanı sıra ekonomiye katma değerli ürünler oluşturduğunu dile getiren Gürel, şöyle konuştu:

"Buradaki en önemli kısım yerli yazılımdır. Kendi robotik makina tasarımlarımızın üzerine yerli yazılım programlarımızı ekledik. Bu robotik makinelerimizi, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki mermer tesisleri ve otomotiv sanayi sektörüne satıyoruz. Ayrıca, 5 ülkeye de yazılım desteği sağlıyoruz."

Gürel, yılda 12 robot kol üretimi ve satışını yaptıklarını, firmalardan güzel geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Makine sektöründe teknolojinin entegre edilmesiyle ortaya katma değerli ürünlerin çıktığına dikkat çeken Gürel, hedeflerinin robot kol üretimini artırmak olduğunu ifade etti.