Afyonkarahisar OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Toplantı Vali Vekili Ali Arıkan başkanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda OSB yürütülen çalışmalar ile birlikte, yatırımcıların talepleri değerlendirildi. Toplantıda OSB'nin daha fazla üretime katılması ve istihdamı sağlanması noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yılın son toplantısı sonrası bir daha birleşimin zamanının kararlaştırılmasının ardından toplantı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR