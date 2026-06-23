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Sultandağı kirazı kalitesi ve lezzetiyle bu yıl da ağızları tatlandıracak

Sultandağı kirazı kalitesi ve lezzetiyle bu yıl da ağızları tatlandıracak
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen Napolyon cinsi kiraz, kalitesi ve lezzetiyle Avrupa'da üst gelir grubuna hitap eden marketlerde 'Türk kirazı' olarak satılıyor. Bu yıl 56 bin ton rekolte beklenirken, ihracat süreci de hasatla başlayacak.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve "Türk kirazı" olarak bilinen "Napolyon" cinsi kiraz, kalitesi ve lezzetiyle tercih sebebi oluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın ülkenin en önemli meyve üretim havzalarından birisi olduğunu söyledi.

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde üst gelir grubuna hitap eden zincir marketlerde Türk kirazı olarak satılan Ziraat 0900 (Napolyon) kiraz türünün çok tercih edildiğini anlatan Parlak, "Ülkede ve dünyada birçok bölgede kiraz yetiştirilmesine rağmen rakım, iklim koşulları, toprak yapısı ve havzanın özellikleri dolayısıyla bölgede yetiştirilen Napolyon kirazı, dünyanın en kaliteli ve lezzetli kirazlarından biri olarak bilinmekte ve değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Diğer yıllara oranla daha yüksek bir rekolte beklemekteyiz"

Parlak, kentte yaklaşık 46 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl iklim koşullarının uygun, bölgedeki yağışların yeterli olması sebebiyle diğer yıllara oranla daha yüksek bir rekolte beklemekteyiz. 2026'da beklediğimiz verim 56 bin ton olup, bu rekoltenin yaklaşık 36 bin tonu Sultandağı'ndaki üreticiler tarafından karşılanacak. Coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazı koyu kırmızı renkli, aroma olarak oldukça tatlı bir çeşittir. Bu kirazlar ihraç ediliyor. Genellikle Avrupa ülkelerinde tercih edilmektedir. Ağızları tatlandıracaktır. Kirazın hasat olmasıyla birlikte ihracat süreci de başlayacak."

"Bu yıl güzel bir sezon bekliyoruz"

Kiraz üreticisi Musa Durak (55) da 38 yıldır kiraz üreticiliği yaptığını dile getirdi.

Kiraz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayan Durak, "Çocuk nasılsa kiraz ağacı da öyle. Bu yıl güzel bir sezon bekliyoruz. Benim arazimden 200 ton kiraz rekoltesi bekliyorum. İnşallah, para kazanırsak bizden mutlusu olmaz." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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