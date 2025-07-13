Afyonkarahisar'da Vişne Sezonu Başlamadan Bitti

Afyonkarahisar'da Vişne Sezonu Başlamadan Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında yaşanan zirai don, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde vişne verimini ciddi şekilde etkiledi. Üreticiler, kalitesiz ürün nedeniyle fiyatların bir anda düştüğünü ve beklenen rekoltelerin çok altında kaldığını belirtiyor.

Türkiye'nin en kaliteli vişnesinin yetiştiği yerlerden olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde vişne sezonu adeta başlamadan bitti.

Nisan ayında yaşanan zirai don birçok meyvede olduğu gibi vişnede de ciddi verim kayıplarına yol açtı. Özellikle vişne üretim bölgelerinde zirai don nedeniyle yüzde 90'ları geçen zararlar, rekoltenin çok daha düşük gerçekleşeceğini gösteriyor. Yıllık ortalama 20 bin tona yakın vişnenin üretildiği Sultandağı ve Çay ilçelerinde 1-2 bin ton rekolte bekleniyor.

Bu yıl erken açılan vişne sezonunda üreticiler, kısa süreliğine kilosu 155 liradan tüccara vişne sattı. Tüccar aldığı ürünleri meyve suyu ve reçel fabrikaları ile şoklama yapan firmalara verdi. Üründeki kalitenin düşüklüğü nedeniyle kilo fiyatı 30 lira birden düşerek, 125 liraya geriledi ve sezon adeta başlamadan bitti.

Çiftçi Etem Çavdar, dalında 155 liradan verdikleri vişneyi her ağaçtan tek tek topladıklarını belirterek, "Zirai don ürünü vurdu. Ağaçlarda dalların, yaprakların arasında arayıp buluyoruz vişneyi. Sabahtan öğlene kadar 4-5 kasa vişne topluyoruz. 60-70 kilogram ancak oluyor. Bu yıl böyle oldu, en azından bahçenin sulama parasını çıkardık" dedi.

Sultandağı'nın Yeşilçiftlik beldesinde dedesiyle ürün alımı yapan tüccar Mehmet Burhan ise, meyve suyu ve reçel için istenen kalitede ürün gelmeyince fiyatların düştüğünü söyledi. Zirai donun hem ürün hem de ciddi kalite kaybına yol açtığını belirten Burhan, "Aşırı sıcaklar da etkili olunca vişne susuz oldu. Firmalar da beklediği ürün gelmeyince fazla ödeme yapmak istemedi. Kilosu 155 liradan 125 liraya geriledi. Ürün de zaten çok gelmiyor. Geleni de şoklama yapan firmalar alıyor. Kışın pastacılara ve gıda sanayiine vermek üzere donduruyorlar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi

Feribotta yangın! Yüzlerce yolcu denizin ortasında dehşeti yaşadı
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.