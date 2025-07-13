Afyonkarahisar'da Vişne Sezonu Başlamadan Bitti

Türkiye'nin en kaliteli vişnesinin yetiştiği yerlerden olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde vişne sezonu adeta başlamadan bitti.

Nisan ayında yaşanan zirai don birçok meyvede olduğu gibi vişnede de ciddi verim kayıplarına yol açtı. Özellikle vişne üretim bölgelerinde zirai don nedeniyle yüzde 90'ları geçen zararlar, rekoltenin çok daha düşük gerçekleşeceğini gösteriyor. Yıllık ortalama 20 bin tona yakın vişnenin üretildiği Sultandağı ve Çay ilçelerinde 1-2 bin ton rekolte bekleniyor.

Bu yıl erken açılan vişne sezonunda üreticiler, kısa süreliğine kilosu 155 liradan tüccara vişne sattı. Tüccar aldığı ürünleri meyve suyu ve reçel fabrikaları ile şoklama yapan firmalara verdi. Üründeki kalitenin düşüklüğü nedeniyle kilo fiyatı 30 lira birden düşerek, 125 liraya geriledi ve sezon adeta başlamadan bitti.

Çiftçi Etem Çavdar, dalında 155 liradan verdikleri vişneyi her ağaçtan tek tek topladıklarını belirterek, "Zirai don ürünü vurdu. Ağaçlarda dalların, yaprakların arasında arayıp buluyoruz vişneyi. Sabahtan öğlene kadar 4-5 kasa vişne topluyoruz. 60-70 kilogram ancak oluyor. Bu yıl böyle oldu, en azından bahçenin sulama parasını çıkardık" dedi.

Sultandağı'nın Yeşilçiftlik beldesinde dedesiyle ürün alımı yapan tüccar Mehmet Burhan ise, meyve suyu ve reçel için istenen kalitede ürün gelmeyince fiyatların düştüğünü söyledi. Zirai donun hem ürün hem de ciddi kalite kaybına yol açtığını belirten Burhan, "Aşırı sıcaklar da etkili olunca vişne susuz oldu. Firmalar da beklediği ürün gelmeyince fazla ödeme yapmak istemedi. Kilosu 155 liradan 125 liraya geriledi. Ürün de zaten çok gelmiyor. Geleni de şoklama yapan firmalar alıyor. Kışın pastacılara ve gıda sanayiine vermek üzere donduruyorlar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR