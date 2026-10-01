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Afyonkarahisar'da toplulaştırma, Kars'ta acele kamulaştırma kararları yayımlandı

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Dazkırı, Dinar ve Evciler ilçelerinde DSİ arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapacak, Kars'ın Arpaçay ilçesindeki bazı taşınmazlar da DSİ'ce acele kamulaştırılacak.

Afyonkarahisar'da bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak, Kars'da da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 3, Dazkırı ilçesinde 5, Dinar ilçesinde 2, Evciler ilçesinde 1 yerde Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki bazı taşınmazlar da Kars Çayı Havzası Sulaması 1. Merhale Projesi kapsamındaki "Kars Barajı sulaması 1. kısım inşaatı" için DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Mirgün Mahallesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınır ve koordinatları değiştirildi.

Kaynak: AA
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