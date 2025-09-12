Afyonkarahisar'da Kışlık Patates Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadı başladı.

Şuhut ilçesinde 'agria' diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. Rekoltenin geçen yıllara göre iyi olduğu belirtilen patatesin kilogram fiyatının ise 8-10 TL arasında değiştiği kaydedildi. Patates üreticisi İbrahim Eroğlu, bu yıl verimin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, "Fabrikalara ve piyasaya Şuhut'un lezzetli patateslerinin tedarikini yapıyoruz. Çiftçimizin ayrıca ürettikleri ürünlerin fabrikalara sözleşmeli tarım sayesinde göndererek hasadı yapıyoruz. Çok şükür bu yıl hastalık olmadı ve gayet verimli bir yıl oldu. Sadece bazı dönemlerde çok yüksek sıcaklıklar ile karşılaştık bu da rekolteyi olumsuz etkiledi, ama bunun düşünde şükürler olsun ki verimli bir yıl yaşadık Allah'a şükür" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR