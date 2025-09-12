Haberler

Afyonkarahisar'da Kışlık Patates Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'da Kışlık Patates Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şuhut ilçesinde agria patatesinin hasadı başladı. Rekolte geçen yıllara göre iyi, fiyatları ise 8-10 TL arasında değişiyor. Çiftçiler, lezzetli patatesleri fabrikalara tedarik ediyor.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadı başladı.

Şuhut ilçesinde 'agria' diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. Rekoltenin geçen yıllara göre iyi olduğu belirtilen patatesin kilogram fiyatının ise 8-10 TL arasında değiştiği kaydedildi. Patates üreticisi İbrahim Eroğlu, bu yıl verimin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, "Fabrikalara ve piyasaya Şuhut'un lezzetli patateslerinin tedarikini yapıyoruz. Çiftçimizin ayrıca ürettikleri ürünlerin fabrikalara sözleşmeli tarım sayesinde göndererek hasadı yapıyoruz. Çok şükür bu yıl hastalık olmadı ve gayet verimli bir yıl oldu. Sadece bazı dönemlerde çok yüksek sıcaklıklar ile karşılaştık bu da rekolteyi olumsuz etkiledi, ama bunun düşünde şükürler olsun ki verimli bir yıl yaşadık Allah'a şükür" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular

Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.