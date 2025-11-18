Haberler

Afyonkarahisar'da 4 Jeotermal Kaynak Arama İhalesi

Güncelleme:
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Merkez ve Sandıklı ilçelerinde 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale düzenleyecek. İhaleler, 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Afyonkarahisar'da 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez ve Sandıklı ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nde 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de ayrı ayrı yapılacak.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
