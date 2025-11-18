Afyonkarahisar'da 4 Jeotermal Kaynak Arama İhalesi
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Merkez ve Sandıklı ilçelerinde 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale düzenleyecek. İhaleler, 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.
Afyonkarahisar'da 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez ve Sandıklı ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.
Sahaların ihaleleri, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nde 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de ayrı ayrı yapılacak.
Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi