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Afyonkarahisar Belediyesi Ekmeğin Fiyatını Düşürdü

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde fırıncıların ekmeğin fiyatını arttırması üzerine belediye kendi fırınında üretim kapasitesini arttırarak ekmeği daha uygun fiyata satmaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde fırıncıların 220 gram ekmeğin satış fiyatını 7 TL'den 10 TL'ye çıkarması üzerine harekete geçen belediye kendi fırınında üretim kapasitesini arttırarak ekmeği 5 TL'den satmaya başladı.

220 gramın ekmeğin 7 TL'den satıldığı ilçede fırıncı esnafı aldığı kararla fiyatı 10 TL'ye yükseltti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Serkan Koyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'siyasi fırsatçılığa taviz verilmeyeceğini' duyurarak fahiş fiyat artışına karşı harekete geçeceklerini ifade etti. Ardından belediyeye ait fırında üretim kapasitesi arttırılarak ekmeğin 5 TL'den satılacağı duyuruldu. Belediye ekipleri Emirdağ Cumhuriyet Meydanı, Uzun Çarşı Girişi ve Eski Kantar bölgesinde ekmek satış noktaları kurdu. Belediyenin ekmeğin fiyatının arttırılmasına yönelik yaptığı bu hamle vatandaşlardan büyük destek gördü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emirdağ Belediye Politika Ekonomi Güncel Haberler

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