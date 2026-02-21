İstanbul AFSİAD Başkanı Çelik'ten İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Vali Yiğitbaşı'na kutlama mesajı

İSTANBUL Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSTANBUL AFSİAD) Başkanı Hüseyin Çelik, "Afyonkarahisar Valiliği döneminde kentin sanayi ve tarım vizyonunu küresel ölçekte projelerle taçlandıran Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanması, şehrimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Şehre 500 milyon doları aşan yatırım hamlesi kazandırmıştır, yatırımın mimari şimdi Ankara'da" dedi.

Afyonkarahisar Valisi olarak görev yapan Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSTANBUL AFSİAD) Başkanı Hüseyin Çelik, yaptığı açıklamada Doç. Dr. Yiğitbaşı'nı tebrik ederek görev süresi boyunca kentin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine tarihi bir ivme kazandırdığını belirtti.

Çelik, kentte yapımı tamamlanan ve süren projelere değinerek katkıları için Doç. Dr. Yiğitbaşı'na teşekkür etti. Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vali Yiğitbaşı'nın vizyoner liderliğiyle temelleri atılan ekonomide stratejik dönüşüm ve dev yatırım hamlesi kentin ekonomik çehresini değiştirerek Afyonkarahisar'ın geleceğini mühürledi. Afyonkarahisar Çay Çobanlar Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, genişleme alanlarıyla birlikte tamamlandığında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük jeotermal OTB'si unvanını alacak. Yaklaşık 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması hedeflenen bu dev yatırım, bölge ekonomisinin en güçlü lokomotifi olacak. Şehrin sanayi altyapısını modernize edecek ve yüksek katma değerli üretimin merkezi olacak 100. Yıl Makine ve Karma İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, titizlikle sürdürülen çalışmalarla Afyonkarahisar'ın gelecekteki en büyük üretim üslerinden biri olarak şehre kazandırılıyor.

"Türkiye'nin ve dünyanın ilk Tıbbi Kenevir OTB Projesi ile Afyonkarahisar, bu alanda küresel bir sağlık ve ticaret merkezi haline getirildi. Proje, şehrin uluslararası arenadaki prestijini zirveye taşıdı. Bölgenin sanayi rotasını değiştiren bu yatırım, ilçenin ekonomik potansiyelini harekete geçirerek yerel kalkınmanın en somut örneklerinden biri oldu. Şehre kazandırılan ve projelendirilen bu yatırımlarla toplamda 500 milyon doları aşan bir hacim Afyonkarahisar ekonomisine yönlendirildi. Modern tarım ve ihtisaslaşmış sanayi odaklı bu hamleler, şehrin ihracat potansiyelini küresel pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye taşıdı.

"Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, görev süresi boyunca bir devlet yöneticisi olmanın ötesinde, şehrimizin kalkınma hedeflerine bizzat yön veren vizyoner bir liderlik sergilemiştir. Avrupa'nın en büyüğü olacak jeotermal yatırımlardan, dünyanın ilk tıbbi kenevir ihtisas bölgesine kadar atılan her adım, Afyonkarahisar'ın adını dünya ekonomi haritasına altın harflerle yazdırmıştır. Devam eden ve tamamlanan bu projelerle binlerce ailemize yeni iş kapıları açılmış, sanayicimizin ihracat ufku genişletilmiştir. Kendilerine bıraktıkları bu kalıcı miras için iş dünyamız adına en derin şükranlarımızı sunuyoruz."

Görev değişimini hem burukluk hem de gurur olarak ifade eden Çelik, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sayın Valimizin İçişleri Bakan Yardımcılığı gibi devletimizin en kritik makamlarından birine atanması, bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Şehrine gönülden bağlı ve üretimin her aşamasında sanayicinin yanında saf tutan bir ismin aramızdan ayrılacak olması kalbimizde buruk bir acı bıraksa da, devletimize olan yüksek hizmetlerini daha geniş bir sorumlulukla sürdürecek olması en büyük tesellimizdir. Sayın Bakan Yardımcımızı tebrik ediyor, Afyonkarahisar'ın kalkınma yolculuğunda açtığı bu aydınlık yol için minnetlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı