Afyon Sucuğu, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Afyon Sucuğu, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Bu tescil, Afyon'un 35'inci tescilli ürünü oldu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'dan AB'ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili alarak, 35'inci tescilli ürünümüz oldu. Üreticimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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