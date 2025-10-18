Haberler

Afrika dijital dönüşümü şekillendirecek nadir metallerin yüzde 30'unu barındırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mozambik Ekonomi Bakanlığı Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Antonio Grispos, "Afrika kıtası, gelecekteki dijital dönüşümü şekillendirecek nadir metallerin yaklaşık yüzde 30'unu barındırıyor.

Mozambik Ekonomi Bakanlığı Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Antonio Grispos, "Afrika kıtası, gelecekteki dijital dönüşümü şekillendirecek nadir metallerin yaklaşık yüzde 30'unu barındırıyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen foruma, Türkiye ve Afrika'dan üst düzey isimler katıldı.

Forum kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mozambik Ekonomi Bakanlığı Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Antonio Grispos, gelecekte dijital dönüşümü şekillendirecek nadir metallerin yaklaşık yüzde 30'unu Afrika kıtasının barındırdığını ve bu madenleri, kullanmayı bilen bir ülkenin teknolojisiyle "kazan-kazan" temelli bir ortaklığa dönüştürmek istediklerini söyledi.

Grispos, "İşte bu noktada Türkiye ile ortaklık yapmayı, dijitalleşme sürecinde omuz omuza ilerlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Bu yılın başında göreve başlayan yeni Mozambik hükümetinin kalkınma öncelikleri arasında dijitalleşmenin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Grispos, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte müttefik olarak gördüğümüz ülkelerle ortaklıklar kuracağız ve Türkiye de bunların başında geliyor. Özellikle tarım ve altyapı alanında çok başarılı Türk şirketleri var. Maputo'ya (Mozambik'in başkenti) giderseniz, şehrin neredeyse tamamen Türk yatırımlarıyla yeniden şekillendiğini görebilirsiniz. Aynı başarıyı dijitalleşme ve enerji alanlarında neden göstermeyelim?"

Mozambik'in doğal gaz rezervlerine işaret eden Grispos, üretime başladıklarını ancak dijitalleşme ve enerji süreçlerinde daha yapılabilecek çok fazla iş olduğunu dile getirdi.

Sözlerini bir Afrika atasözüyle sürdüren Grispos, "Eğer hızlı gitmek istiyorsan tek başına git, ama daha ileri gitmek istiyorsan birlikte git." diyerek, Türk yatırımcıları Mozambik'e davet etti.

Türkiye-Afrika ticari ilişkileri

Grispos, Türkiye ile Afrika arasında güçlenen ilişkiler sayesinde son 20 yılda ticaret hacminin 10 kattan fazla arttığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bugün artık Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 15 milyar dolarlık bir hacimden söz ediyoruz. Bu, birlikte neler başarabileceğimizin en somut kanıtıdır. Bence bu, Türk hükümetinin yaptığı çok iyi bir yatırımdır. Sonuç da oldukça olumlu oldu, ticarette muazzam bir hacim ortaya çıktı. Bu rakam daha da artacak çünkü bu gidişatı durdurmanın bir yolu yok."

Türkiye'yi ve hükümetini dost olarak gördüklerini dile getiren Grispos, her iki ülke insanının birbirine yakın hissettiğini, özellikle Mozambiklilerin Türkiye'yi dünyada teknoloji, dijitalleşme ve altyapı alanlarında güçlü bir partner olarak tanıdıklarını ifade etti.

Ticaret savaşlarında dayanışmanın önemi

Antonio Grispos, ticaret savaşlarının arttığı bir dünyada dayanışma ve işbirliğinin öneminin her zamankinden fazla olduğunu söyledi. Grispos, ticaret savaşları başta olmak üzere Türkiye ve Afrika ülkelerinin, özellikle de Afrikalı kadınların bu dayanışma ve işbirliğini pek çok alanda geliştirebileceğini dile getirdi.

2013 yılında Mozambik Emtia Borsası Başkanlığına atandığında kendisine ilk el uzatan ülkenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı aracılığıyla Türkiye olduğunu belirten Grispos, "Teknik personelimiz Türkiye'ye gelip bir ay boyunca emtia piyasalarının nasıl işlediğini öğrendi. Bu, ülkeler arası işbirliğinin somut bir örneğidir. Türkiye'nin bize yaptığı bu desteği asla unutamayız. Bu tür işbirliklerinin artarak devam etmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt - Ekonomi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç satışlarına yeni harç geliyor
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.