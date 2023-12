AESOB Başkanı: Yılbaşı alışverişlerinde yerli esnaftan alışveriş yapın

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yeni yıl yaklaşırken yılbaşı alışverişlerinin güvenilir yerlerden, yerli esnaf ve sanatkarlardan yapılmasını tavsiye ederek, "Yılbaşı gibi özel günler merdiven altı üretim yapan fırsatçıların piyasaya en fazla girdiği günlerdir, sağlığımız için gösterişli sepet ve fiyatlara dikkat edelim" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yaklaşan yılbaşı öncesi alışveriş yapacak olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yılbaşı alışverişleri yapılırken vatandaşların sağlığını düşünmesi gerektiğinin altını çizen Dere, "Ucuz diye bilinmedik ve kalitesiz yerlerden alışveriş yapılmamalıdır. İnsanlarımız şimdiden yılbaşı alışverişi yapmaya, kuruyemiş, şeker, çikolata, pasta, kurabiye, tatlı, meyve, sebze, et, süt ve şarküteri ürünleri, yiyecek-içecek, hediyelik eşya ve benzeri ürünleri almaya başladı. Fakat bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatlar neredeyse iki, üç katına çıktı. Artan fiyatlarla birlikte sağlıksız, kalitesiz ve merdiven altı ürünlerin üretimi de korkunç boyutlara ulaştı. İşlenmiş et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kuruyemiş, yiyecek ve içeceklerde tarihi geçmiş ürünleri indirim adı altında ucuz fiyatlara satışa sunuyorlar. Yüksek fiyatlardan dolayı vatandaş maalesef daha ucuza yöneliyor. Bu durumda özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken fırsatçıların da ekmeğine yağ sürüyor. Piyasada sütün, şekerin, unun her şeyin fiyatı belli iken kimse yarı fiyatına pasta börek çörek satamaz. Vatandaşlarımız ucuza alışveriş yapayım derken kendisinin ve ailesinin sağlığını tehlikeye atmamalı. Yılbaşı için güvenilir mahalle esnafı, bakkalı, büfecisi, pastacısı, kuruyemişçisi, manavı, kasabı, zücaciyecisi ve hediyelik eşyacısından alışveriş yapmalı" ifadelerini kullandı.

"Albenili paketlere dikkat"

Dere, yılbaşı gibi özel günlerin merdiven altı üretim yapan fırsatçıların piyasaya en fazla girdiği günler olduğuna dikkat çekti.

Fırsatçıların gösterişli sepet ve fiyatlarla tüketicinin ilgisini çektiğini dile getiren Dere, "Maalesef o gösterişli sepetlerin içi dışı kadar kaliteli görünmüyor. Parıltılı, albenili ve janjanlı yılbaşı sepetlerinin içine tarihi geçmiş, merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız ürünler koyarak satışa sunabiliyorlar. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olmalı, ürünleri iyi inceleyip öyle satın almalı. Gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları da yetkililere bildirmekten çekinmemeli. Her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da denetim konusunda yerel yönetimlere ve emniyet güçlerimize çok büyük görev düşüyor. Yılbaşı alışverişlerinde tercih edilebilecek yine en doğru ve en güvenilir adres yerli esnaflardır. Vatandaşlarımıza güvenilir tanıdığı bildiği yerli esnaftan alışveriş yapmasını tavsiye ediyoruz. Halk merdiven altı üretim yapan yerler yerine kaliteli, imalat ve hijyen belgesi olan esnaflarımızı tercih etmeli. Bizim esnaflarımız kendi yemediğini yedirmez, bilmediği ürünü asla müşterisine satmaz. Halkın sağlığıyla oynamaz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA