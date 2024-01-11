AESOB Başkanı, POS Cihazı Bakım Ücreti ve Kredi Kartı Komisyon Oranlarının Düşürülmesini İstedi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, küçük esnafı zor durumda bırakan, POS cihazı bakım ücreti ve kredi kartı komisyon oranlarının düşürülmesini istedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya'da 104 bine yakın esnafın bulunduğunu belirterek, vatandaşların neredeyse kartsız alışveriş yapmadığını işaret etti. Türkiye'de 111 milyon kredi, 183 milyon civarında banka kartı bulunduğunu ifade eden Dere, POS komisyon oranlarının yüzde 4'ler seviyesine çıkmasının esnafı zorladığının altını çizdi.

POS cihazlarının ayrıca bakım, onarım, kurulum gibi maliyetlerinin olduğunu dile getiren Dere, "Bankalar her ay POS cihazı kullananlardan bakım onarım adı altında 250 ile 700 lira arasında bir ücret para kesiyor. Bunun üzerinde bir de POS komisyon oranlarının artması esnaf ve zanaatkarımızı zor durumda bırakıyor. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 225 bin POS cihazı var, her cihaz için ayda 300 lira bakım ücreti düşünüldüğünde büyük bir miktar tutuyor. Bu artan komisyonlara karşı bir önlem alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Sıkıntı çekiyoruz"

Herkesin cebinde en az bir kart olduğunu dile getiren Başkan Dere, "Tabii biz de esnaf sanatkarlar olarak nakit sıkıntısı çekilen yerde hep kredi kartında işlem yapıyoruz. Tabii bizim bu paranın hayata geçmesi, geri dönmesi 45 gün gibi bir süre alıyor. ve bu süre içerisinde biz satmış olduğumuz malları enflasyonda yerine koyamıyoruz. Çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Bir de bu POS cihazlarında yüzde 4 gibi bir komisyon ücreti var. Artı bir de bunların bakım onarım giderleriyle birlikte bir ciddi maliyet oluşturuyor" diye konuştu.

"Faizler düşürülsün"

Aynı zamanda Büfeciler Odası'nın da başkanı olduğunu ifade eden Dere, "Özellikle bu sigara ve alkolde POS makinesiyle herhangi bir alışveriş yapıldığı zaman çok ciddi bize bir maliyet biniyor. Eskiden bizim yüzde 9'lara varıyordu sigarada, şimdi bu komisyon ücretlerinin yüzde 4 olduğu yerde, bizim 3,8 kar marjımızla bizim satmış olduğumuz karımız, marjımız hepsi gidiyor. Bize kalan üstündeki ciro olarak bizim üstümüze biniyor ve bundan dolayı da vergi artışlarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemizdeki kredi kartı sayısı 111 milyon civarında, banka kartı sayısı da 183 milyonu buluyor. Artık herkesin cebindeki bir kartla alışveriş yaptığı dönemde biz de çok zorlanıyoruz. Nakit sıkıntısı çektiğimiz dönemde de biz parayı döndüremiyoruz. Hükümetimizden, özellikle bakanlığımızdan bununla ilgili POS komisyon oranlarının düşürülmesi ve bu şekilde kredi kartlarının da faizlerin düşürülmesi ve bizim hesabımızda geçen paraların vadesini de çok ciddi şekilde azalması gerektiğini buradan talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sokakların ışığı sönmesin"

Küçük esnaftan nakit şekilde alışveriş yapılmasını isteyen Dere, "POS makinesine de biz dayanamıyoruz. Vatandaşlarımız taksit sayısı çok, vadesi uzun yerleri tercih ediyorlar. Bunlar da işte çok ciddi ciroları olan mağazalar, AVM'ler, alışveriş merkezlerinde yönleniyorlar. Biz özellikle her zaman söylediğimiz gibi ne olursa olsun gelsinler, kartlı, kartsız özellikle nakit alışverişleri esnafımızdan yaparak esnafımızı desteklesinler. Bu şekilde alışverişlerini yapsınlar, bizler de ayakta kalalım. Sokakların ışığı sönmesin" açıklamasında bulundu. - ANTALYA