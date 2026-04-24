AESOB Başkanı Dere: 'Biz bu yola makam için değil, hizmet için çıktık'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, seçim sürecinde oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kemer, Kumluca, Hasyurt, Finike, Turunçova, Korkuteli, Elmalı, Akseki, Gündoğmuş, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Alanya, Kaş ve Demre ile ilçe ziyaretlerini tamamlayan Dere, ziyaret programına merkez oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle devam edecek.

"Biz bu yola makam için değil, hizmet için çıktık"

Dere, Antalya esnaf ve sanatkar teşkilatının sadece bir seçim sürecine değil, aynı zamanda güçlü bir birlik ruhuna, köklü bir hafızaya ve ortak bir geleceğe sahip çıktığını belirterek, "Biz bu yola makam için değil, hizmet için çıktık. Bizim gücümüz koltuktan değil, teşkilatımızın birliğinden geliyor. Antalya'nın dört bir yanında gördüğümüz tablo şudur: Esnaf ve sanatkarımız istikrardan yana, tecrübeden yana, güçlü teşkilattan yana tavrını açıkça ortaya koymuştur. Ziyaretlerimizde gördüğümüz destek, Antalya'mızın tüm ilçelerinde yükselen aynı iradenin devamıdır. Bu büyük ailenin gücüyle yolumuza daha kararlı, daha güçlü, daha inançlı şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gücümüz birlikten"

AESOB'un Antalya esnaf ve sanatkarının ortak aklını, gücünü ve iradesini temsil eden en büyük çatı kuruluş olduğunu kaydeden Dere, "AESOB, yılların tecrübesiyle teşkilatına yön veren, esnaf ve sanatkarımızın hak ve menfaatlerini her zeminde koruyan köklü bir yapıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana AESOB'un kurumsal yapısı ve vizyonu hem Antalya'da hem Ankara'da esnaf ve sanatkarını güçlü şekilde temsil etmiştir. AESOB şehrin birleştirici gücü, huzuru ve bereketidir. Teşkilatımızın en büyük gücü, birliğini muhafaza eden, tecrübesine sahip çıkan ve geleceğe birlikte yürüyen iradesidir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı