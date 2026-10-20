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AEB, Ermenistan'ın üyeliği askıya alınırsa doğal gazda yüzde 69 artış uyarısı yaptı

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AEB raporunda, Ermenistan'ın üyeliğinin askıya alınması halinde doğal gaz ithalat faturasının yüzde 69 artışla 389 milyon dolardan 657,5 milyon dolara çıkabileceği uyarısı yapıldı. Rapora göre Rusya'dan para transferleri 3,88 milyar dolardan 1,8 milyar dolara gerileyebilir.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Ermenistan'ın Birlik üyeliğinin askıya alınması halinde ülkenin ithal ettiği doğal gazın fiyatının yüzde 69 artabileceği ve Rusya'dan yapılan para transferlerinin yarıdan fazla azalabileceği uyarısında bulundu.

Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan'ın Avrasya Hükümetlerarası Konseyi temsilcileri tarafından hazırlanan raporda, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon süreci nedeniyle AEB üyeliğinin askıya alınmasının olası ekonomik sonuçları değerlendirildi.

Raporda, Ermenistan'ın doğal gaz ithalatında 1000 metreküp başına mevcut 177,5 dolarlık fiyatın 300 dolara yükselebileceği belirtilerek, bu senaryoda ülkenin doğal gaz ithalat faturasının yüzde 69 artışla 389 milyon dolardan 657,5 milyon dolara çıkabileceği ifade edildi.

Söz konusu fiyatın tahmini olduğuna işaret edilen raporda, gerçek fiyatın küresel piyasa koşullarına bağlı olarak daha yüksek olabileceği, artışın üreticilerin ve hane halkının maliyetlerini yükselterek orta ve uzun vadede enflasyon ile ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Raporda ayrıca Rusya'dan Ermenistan'a yapılan para transferlerinin 2025'teki 3,88 milyar dolar seviyesinden 1,8 milyar dolara, tüm AEB ülkelerinden yapılan toplam transferlerin ise 3,95 milyar dolardan 1,85 milyar dolara gerileyebileceği öngörüldü.

Avrasya Ekonomik Komisyonu verilerine göre, 2025'te AEB ülkelerinde çalışan 126 bin 900 Ermenistan vatandaşının yüzde 98,2'sine karşılık gelen 124 bin 600'ü Rusya'da istihdam edildi.

Ermenistan'ın üyeliğinin askıya alınması halinde vatandaşlarının AEB ülkelerinde çalışma kotalarına tabi tutulacağı, gelirlerine ve Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere üçüncü ülkeler için geçerli vergilendirme rejiminin uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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