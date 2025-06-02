ADP Genel Başkanı Yusuf Diril: Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı

ADP Genel Başkanı Yusuf Diril: Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ADP Genel Başkanı Yusuf Diril: Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı
Haber Videosu

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Adalet ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yusuf Diril, "Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı" diyerek dikkat çekti. "Yap-işlet-devret faciadır" çıkışıyla mevcut ekonomi politikalarını hedef aldı; üretim, eğitim ve adalet vurgusu yaptı.

Adalet ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yusuf Diril, Haberler.com'da Melis Yaşar'a konuk olarak gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Yap işlet devret büyük bir faciadır" diyen Diril, asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini belirtti. Şovenist söylemlerle siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Diril, partisini bu yılın sonuna kadar seçime hazır hale getireceklerini söyledi. Üretim ve eğitimi temel öncelik olarak tanımlayan Diril, adalet sisteminde masumiyet karinesinin ihlal edildiğini de ifade etti.

"YAP İŞLET DEVRET MODELİ BİR FACİADIR"

Yusuf Diril, Türkiye'deki büyük altyapı projelerinde sıkça başvurulan yap-işlet-devret (YİD) modeline sert eleştiriler yöneltti. Diril, "Yap işlet devret modeli Türkiye'de büyük bir faciadır. Kamu kaynakları yıllarca özel şirketlere aktarılıyor. Bu, gelecek nesillerin sırtına yük bindirmektir" dedi.

ADP Genel Başkanı Yusuf Diril: Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 35 BİN OLMALI"

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığına değinen Diril, "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı. İnsanlar geçinemiyor, temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor" ifadelerini kullandı.

ADP Genel Başkanı Yusuf Diril: Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı

"ŞOVENİST SÖYLEMLERLE SİYASET YAPILMAZ"

Siyasi söylemlerde kutuplaştırıcı dilin terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Diril, "Şovenist konuşmalarla, dikkat çekerek siyaset yapılmayacağını biliyoruz. Gerçek çözümler üretmek ve halkın sorunlarına odaklanmak zorundayız" dedi.

"HALK ADINA ALDIĞIM 1 NUMARALI KARAR: ÜRETİM VE EĞİTİM"

Partisinin önceliklerini anlatan Diril, "Halk adına aldığım 1 numaralı karar üretmek ve eğitim. Türkiye kalkınmak istiyorsa bu iki alanda reform şarttır" dedi. Ayrıca seçime girme hedeflerine değinerek, "Bu yılın sonuna kadar seçime girebilen bir parti olmak istiyoruz. Parlamento dışında oy alabilecek ilk 3 partiden biri olacağız" açıklamasında bulundu.

"MASUMİYET KARİNESİNE UYULMUYOR"

Adalet sistemine yönelik eleştirilerini de dile getiren Diril, "Masumiyet karinesi ihlal edilmiştir. Hiç kimse hüküm almadan bir zannın altında bırakılmamalıdır. Hesap verebilir bir iktidar ve hesap sorulabilir yasaların olması gerekiyor" dedi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?

İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.