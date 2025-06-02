ADP Genel Başkanı Yusuf Diril: Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı

Adalet ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yusuf Diril, Haberler.com'da Melis Yaşar'a konuk olarak gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Yap işlet devret büyük bir faciadır" diyen Diril, asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini belirtti. Şovenist söylemlerle siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Diril, partisini bu yılın sonuna kadar seçime hazır hale getireceklerini söyledi. Üretim ve eğitimi temel öncelik olarak tanımlayan Diril, adalet sisteminde masumiyet karinesinin ihlal edildiğini de ifade etti.

"YAP İŞLET DEVRET MODELİ BİR FACİADIR"

Yusuf Diril, Türkiye'deki büyük altyapı projelerinde sıkça başvurulan yap-işlet-devret (YİD) modeline sert eleştiriler yöneltti. Diril, "Yap işlet devret modeli Türkiye'de büyük bir faciadır. Kamu kaynakları yıllarca özel şirketlere aktarılıyor. Bu, gelecek nesillerin sırtına yük bindirmektir" dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 35 BİN OLMALI"

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığına değinen Diril, "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı. İnsanlar geçinemiyor, temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor" ifadelerini kullandı.

"ŞOVENİST SÖYLEMLERLE SİYASET YAPILMAZ"

Siyasi söylemlerde kutuplaştırıcı dilin terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Diril, "Şovenist konuşmalarla, dikkat çekerek siyaset yapılmayacağını biliyoruz. Gerçek çözümler üretmek ve halkın sorunlarına odaklanmak zorundayız" dedi.

"HALK ADINA ALDIĞIM 1 NUMARALI KARAR: ÜRETİM VE EĞİTİM"

Partisinin önceliklerini anlatan Diril, "Halk adına aldığım 1 numaralı karar üretmek ve eğitim. Türkiye kalkınmak istiyorsa bu iki alanda reform şarttır" dedi. Ayrıca seçime girme hedeflerine değinerek, "Bu yılın sonuna kadar seçime girebilen bir parti olmak istiyoruz. Parlamento dışında oy alabilecek ilk 3 partiden biri olacağız" açıklamasında bulundu.

"MASUMİYET KARİNESİNE UYULMUYOR"

Adalet sistemine yönelik eleştirilerini de dile getiren Diril, "Masumiyet karinesi ihlal edilmiştir. Hiç kimse hüküm almadan bir zannın altında bırakılmamalıdır. Hesap verebilir bir iktidar ve hesap sorulabilir yasaların olması gerekiyor" dedi.