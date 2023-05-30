Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Besni ilçesinde yapıldı.

Besni Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Adıyaman'ın tarımsal sorunları ele alındı. Tarımsal sorunların görüşüldüğü toplantıda 2023 yılı biçerdöverle hububat hasat kararı alındı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan başkanlığında, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Çelik, Gerger Ziraat Odası Başkanı Eşref Perçin ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven katılımıyla yapıldı.

Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, toplantıda dolu afetinden etkilenen çiftçilerimizin sorunları, süne çalışmalar, depremde zarar gören çiftçilerimiz ve hububat hasat kararı alındığını söyledi.

Başkan Yaşar Özkan, "Öncelikle toplantımızda bize ev sahipliği yapan Besni Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz toplantıda dolu afeti, deprem ve süne mücadelesini ele aldık. Yakın zamanda hasadı başlayacak olan hububatlarda biçer döğer ile biçim bedeli engebeli ve küçük parça arazilerde dekara 100 TL, büyük parça arazilerde dekara 90 TL olarak tespit edildi. Alınan kararlarımızın tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN