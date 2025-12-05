Adıyaman'da yer fıstığı hamlesi

Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Arazi Yönetimi Merkezi (ADYÜTAYAM)'da yer fıstığı hasadı ve sera çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Arazi Yönetimi Merkezi (ADYÜTAYAM), bölge tarımına katkı sağlamaya yönelik yürüttüğü deneme ve araştırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Merkezde bu sezon gerçekleştirilen yer fıstığı hasadı başarıyla tamamlanırken, ürünün bölge şartlarındaki verimliliğine ilişkin elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

Yer fıstığının ekiminden hasat aşamasına kadar tüm sürecin akademik ekip tarafından titizlikle takip edildiği belirtilirken, denemelerin bölge tarımına yeni bir alternatif ürün kazandırma potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Merkezde sürdürülen bir diğer çalışma ise sera ortamında yapılan sebze yetiştiriciliği denemeleri oldu. Brokoli, marul ve karnabahar gibi sebzelerin kapalı alandaki gelişim süreci gözlem altına alındı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, çalışmaları yerinde incelemek üzere ADYÜTAYAM'ı ziyaret etti. Ekipten yürütülen araştırmalar hakkında bilgi alan Rektör Keleş, ortaya konulan özverili çalışmalardan ötürü akademik personele teşekkür etti.

Elde edilen verilerin, Adıyaman'ın iklim şartlarına uyumlu yeni sebze türlerinin belirlenmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı bildirildi. - ADIYAMAN