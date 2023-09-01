Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Ayçiçeği Hasadına Katıldı

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Çelik köyünde ayçiçeği hasadına katıldı. Kaymakam Seyhan, tohumluk ve yağlık ayçiçeği ekimi yapılan köylerde bereketli bir sezon diledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Çelik köyünde ayçiçeği hasadına katıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ilçeye bağlı Çelik köyünde tohumluk yağlık ayçiçeği üretimi yapan ve hasadını gerçekleştiren üreticileri ziyaret etti. Ziyarette ayçiçeği hasadına katılan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan daha sonra Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras ile birlikte biçerdövere binerek ayçiçeği hasadı yaptı.

Kaymakam Seyhan, İlçeye bağlı köylerde toplam 11 bin dönümlük alanda tohumluk ve yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığını belirterek "Bereketli bir sezon olmasını en içten dileklerimle Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum. Tüm çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alır inşallah. Kolay gelsin bereketli olsun" dedi. - ADIYAMAN