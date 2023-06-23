Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretimi yapılıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretimi yapıldığını söyledi. Bakan Bayraktar, Adıyaman'ın Türkiye'nin petrol üretimi noktasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.