Adıyaman'da deprem bölgesindeki arıcılara arı keki dağıtımı yapıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle deprem bölgesinde bulunan arıcılara 2 bin 594 kilogram arı keki dağıtımı yapıldı. Adıyaman Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, GAP İdaresi temsilcisi Faruk Alan ve arı yetiştiricileri katıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteği ile deprem bölgesinde bulunan arıcılara 2 bin 594 kilogram arı keki dağıtımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Adıyaman Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında arı yetiştiricilerine arı keki dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, GAP İdaresi temsilcisi Faruk Alan ve arı yetiştiricileri katıldı.

Teslim töreninde konuşan Kıyas, "Büyük bir felaket yaşayan ilimizde arı yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyete ve yaralarına bir nebze merhem olabilmek amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle, vatandaşlarımıza yüzde 30 katkı bedeli karşılığında arı keki dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.