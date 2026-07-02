Adıyaman'da çörek otu hasadı başladı

Adıyaman'da son yıllarda yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle alternatif ürün arayışları kapsamında yetiştirilen çörek otunda hasat başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde yürütülen deneme ve demonstrasyon çalışmaları kapsamında, kuraklık ve zirai dona dayanıklı yapısıyla öne çıkan çörek otu üretimi kentte yaygınlaştırılıyor. Son yıllarda yaşanan iklim kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle tütün, arpa, buğday ve nohut gibi ürünlere alternatif olarak çörek otu üretimine yönelen çiftçiler, hasat mesaisine başladı.

Gıda sektöründe aromatik bitki olarak kullanılan çörek otu, kozmetik ve ilaç sanayisinde de değerlendiriliyor. Amerika ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilen ürün, düşük girdi maliyeti, işleme kolaylığı ve artan pazar talebi nedeniyle üreticilerin ilgisini çekiyor.

Adıyaman'da yürütülen deneme ve demonstrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin 250 dekar alanda çörek otu ekimi gerçekleştirildi. Alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte hem iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerinin azaltılmasının hem de üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve beraberindeki görevliler, Adıyaman merkeze bağlı Büklüm Köyü'nde Mehmet Aslan'ın çörek otu hasadına katıldı. Burada incelemelerde bulunan Müdür Akkan verimin oldukça güzel olduğunu vurguladı.

Müdür Akkan, "Bugün ilimizde yürüttüğümüz çörek otu demonstrasyon çalışmalarının hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda ülkemizde özellikle Adıyaman'ımızda etkisini arttıran iklim değişikliği, çölleşme riski ve su kaynaklarımızdaki azalmalar, ilkbahar donları ve kuraklık gibi çevresel faktörler, tarımsal üretimde iklim şartlarına uyumlu üretim modellerini daha da önemli hale getirmiştir. Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığımızın yeni üretim planlaması ve iklim değişikliğine uygun politikaları doğrultusunda, ilimizin ekolojik şartlarına uygun ek ürünlerin üretime kazandırılması ve üretim deseninin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda çörek otu, düşük su tüketimi, kuraklığa dayanıklılığı ve yüksek katma değeriyle üreticilerimizin önemli bir ek ürün olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda kuraklığa ve düşük sıcaklıklara dayanıklılığıyla öne çıkan çörek otu, ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl yaklaşık 2250 dekarlık bir alanda demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün de bu çalışmaların sonucunu hasat ederek üreticilerimizle birlikte değerlendiriyoruz. Çörek otu, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahip, az su tüketen, kıraç arazilerde başarıyla yetiştirilebilen ve münave sistemine uygun bir üründür. Mevcut tarım makineleriyle kolaylıkla üretilebilmesi, düşük üretim maliyeti ve yüksek katma değer sağlanması nedeniyle üreticilerimiz için önemli bir alternatif oluşturmaktadır" dedi.

Çörek otu hasadı yapan çiftçilerden Mehmet Aslan ise "B yıl ilk defa çörek otu ekimi gerçekleştirdik. Şuan hasadı yapıyoruz. Bizim tecrübeli biçercilerimiz daha önceden bunu yaptıkları için şuan gayet iyi diyorlar. Şuan güzel görünüyor. Bakalım hayırlısı olsun. Adıyamanlılar için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı