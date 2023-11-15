Adıyaman Belediyesi NEET Projesiyle 200 Genç Kadını İş Gücü Piyasasına Kazandırıyor

Adıyaman Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen NEET projesi kapsamında 200 genç kadın, iş gücü piyasasına kazandırılmak için eğitimlere başlıyor. Proje kapsamında konfeksiyon eğitimi, girişimcilik eğitimi, kariyer eğitimi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Eğitim süresince günlük 10 euro ücret ödenecek ve iş bulana kadar 4 ay boyunca ayda 50 euro ücret desteği sağlanacak.

Adıyaman Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen NEET projesi çerçevesinde 200 genç kadının iş gücü piyasasına kazandırılması adına eğitimler 20 Kasım'da başlıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından 'Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş aralığındaki gençler (NEET) projesi' dolayısıyla 200 genç kadının faydalanacağı eğitimler hakkında hazırlanan sunuma, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Hacı Dikmen, Adıyaman AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Yapılan sunumda aktarılan bilgiler çerçevesinde Adıyaman Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınladığı ilanlarla seçilen ve şartları arasında 15-29 yaş aralığında olan, eğitim hayatını tamamlamış ya da yarıda bırakmış ve hiçbir işte çalışmıyor olan kadınların başvurabildiği NEET projesi, 20 Kasım'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ASGEM'de Halk Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği usta öğreticiler ile eğitimlerine başlayacak.

Kadınların iş gücü piyasasına kazandırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen proje kapsamında 15-29 yaş aralığındaki kadınlara konfeksiyon eğitimi, girişimcilik eğitimi, kariyer eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek.

Adıyaman Belediyesi'nin desteğiyle toplam 302 bin avro hibe ile yürütülen projede eğitim 44 gün sürecek ve genç kadınlara eğitim süresi boyunca günlük 10 euro ücret ödenecek. 44 Günlük eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerlere iş bulana kadar 4 ay boyunca ayda 50 euro ücret desteği devam edecek.

Kadın istihdamında Avrupa'nın çok daha gerisinde olunduğunu vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Türkiye olarak kadın istihdamında Avrupa'nın çok gerisindeyiz ve bu çerçevede kadınlarımızı özellikle genç kadınlarımızı istihdam etmek zorundayız. Bu proje çerçevesinde özellikle 15-29 yaş arasındaki gençlerin istihdama kazandırılması noktasında paydaş olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu tür projelerden faydalanmamız lazım ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN