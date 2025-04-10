İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Beştepe'de 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama DEM heyetinden geldi
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Adilcevaz Ceviz Fidanlarına Yurt Genelinden Yoğun Talep

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine özgü ceviz fidanları, kabuğunun ince ve içinin bembeyaz olmasıyla dikkat çekiyor. Artan talep, Adilcevaz halkının cevizden ürettiği reçel, sabun ve kolonya gibi ürünlerle birlikte üreticileri mutlu ediyor.

Adilcevaz'dan yurdun dört bir yanına ceviz fidanı

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesine özgü ceviz fidanına yurdun dört bir yanında olan talep her geçen gün artıyor.

Tescilli marka olan ve kabuğu ince, içi de bembeyaz olan Adilcevaz cevizinin fidanları, bahar mevsimiyle yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Adilcevaz halkı bu cevizden ceviz reçeli, ceviz sabunu, ceviz kolonyası yaparken, artan talep ise üreticileri sevindiriyor.

Halil Milli isimli vatandaş, Adilcevaz cevizinin tadı ve kalitesiyle çok iyi bir ceviz olduğunu belirterek, "Adilcevaz ismi cevizden gelir. Rus işgalinde sayısız ağaç varmış. Ruslar 7 yıl boyunca Adilcevaz'da kalmışlar ve ceviz ağaçlarının yüzde 80'ini diyebiliriz ki kesmişler. Ona rağmen çok şükür Adilcevaz'ın cevizi gene zirvede ve zirvedeki yerini koruyor" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.