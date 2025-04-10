Adilcevaz Ceviz Fidanlarına Yurt Genelinden Yoğun Talep

Adilcevaz'dan yurdun dört bir yanına ceviz fidanı

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesine özgü ceviz fidanına yurdun dört bir yanında olan talep her geçen gün artıyor.

Tescilli marka olan ve kabuğu ince, içi de bembeyaz olan Adilcevaz cevizinin fidanları, bahar mevsimiyle yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Adilcevaz halkı bu cevizden ceviz reçeli, ceviz sabunu, ceviz kolonyası yaparken, artan talep ise üreticileri sevindiriyor.

Halil Milli isimli vatandaş, Adilcevaz cevizinin tadı ve kalitesiyle çok iyi bir ceviz olduğunu belirterek, "Adilcevaz ismi cevizden gelir. Rus işgalinde sayısız ağaç varmış. Ruslar 7 yıl boyunca Adilcevaz'da kalmışlar ve ceviz ağaçlarının yüzde 80'ini diyebiliriz ki kesmişler. Ona rağmen çok şükür Adilcevaz'ın cevizi gene zirvede ve zirvedeki yerini koruyor" dedi.