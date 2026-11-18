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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankasının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.

BDDK'nin "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, yaptığı inceleme sonucunda Adil Katılım Bankasının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

Kaynak: AA