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Aday Havuz Sistemi sayesinde 204 bin 632 kişi iş buldu

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Türkiye'de iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Aday Havuz Sistemi, çok sayıda kişi için iş kapısı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sayede 204 bin 632 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ile iş arayanları buluşturan Aday Havuz Sistemi'nde elde edilen son verileri duyurdu. Işıkhan, bu sistemin iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi görerek, iş bulma sürecini hızlandırdığına dikkati çekti. Aday Havuz Sistemi sayesinde 204 bin 632 iş arayan vatandaşla iletişim kurulduğunu açıkladı.

204 BİN 632 KİŞİ ADAY HAVUZ SİSTEMİYLE İŞE YERLEŞTİ

Bakan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşın sistemde görüntülendiğini aktararak, şu ifadelere yer verdi: Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz.

Aday Havuz Sistemi sayesinde 204 bin 632 kişi iş buldu

Aday Havuz Sistemi sayesinde 204 bin 632 kişi iş buldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

havuz medyasını duymuştum ama havuz sistemini duymamıştım havuzu çok seviyorlar herhalde acaba o havuza girmek için mayo gereklimi derneğe merneğe üye abone felan olmak lazımmı

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