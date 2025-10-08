ADASO Meclis Başkanı Uçurum: "ABD pazarı Türk firmaları için büyük fırsatlar barındırıyor"

Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, ABD pazarının KOBİ'ler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek, "KOBİ'lerimize ve yatırımcılarımıza yeni ufuklar açacak bir köprü kurmayı hedefliyoruz. ABD pazarı yüksek alım gücü, inovatif yapısı ve iş kültürüyle Türk firmaları için büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve ATIC - Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi iş birliğinde "Adana'dan Dünyaya: Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla düzenlenen programa, KOBİ'lerin Amerika Birleşik Devletleri pazarına açılımı, ihracat stratejileri ve yatırım fırsatları anlatıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, Türkiye genelinde yürütülen yeni destek mekanizmalarını anlattı. Ercan, "Dijitalleşme sadece iç süreçleri değil, ihracat kapasitesini de doğrudan güçlendiriyor. KOSGEB olarak dijital dönüşüme yatırım yapan işletmelere öncelikli destek veriyoruz. İhracat yapan firmalarımıza yüzde 20 faiz desteğiyle 50 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. 81 ildeki müdürlüklerimizle sahadayız, 230 bini aşkın işletmeyi birebir ziyaret ettik. Amacımız, KOBİ'lerimizin küresel rekabette güçlenmesini sağlamak" diye konuştu.

Ercan ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin son yıllarda 35 milyar dolara yükseldiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bu tür iş birlikleriyle destekleneceğini vurguladı.

ABD pazarının KOBİ'ler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ise, "Bugün burada, KOBİ'lerimize ve yatırımcılarımıza yeni ufuklar açacak bir köprü kurmayı hedefliyoruz. ABD pazarı yüksek alım gücü, inovatif yapısı ve iş kültürüyle Türk firmaları için büyük fırsatlar barındırıyor. Ticaret, yatırım, enerji, lojistik ve e-ticaret alanlarında yapılacak iş birlikleriyle Adana'nın üretim gücünü dünya pazarında her zamankinden daha fazla yer almasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Tamamen bağımsız, şeffaf ve sivil bir platform olduklarını dile getiren ATIC Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Bilginer, "Amacımız, ihracat yapmayan KOBİ'lerin ABD pazarına adım atmasını, ihracat yapanların ise hacimlerini artırmasını sağlamak. Bugün Amerika'da yatırım yapan Türk girişimciler için çok elverişli bir dönem yaşıyoruz. Doğru projelerle vergi muafiyetlerinden hibeye, yatırım alan tahsislerinden personel desteğine kadar birçok avantajdan yararlanmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Bilginer, ayrıca, yapay zeka destekli yeni bir uluslararası e-ticaret platformu üzerinde çalıştıklarını, bu sistemle Türk üreticilerinin global alıcılarla doğrudan temas kurabileceğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda, alanında uzman konuşmacılar ABD ile ticaret ve yatırım süreçlerini farklı başlıklarda ele aldı.