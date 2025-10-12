ADASO Başkanı Kıvanç: 'Kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve kısıtlanması stratejik bir fırsat'

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet açısından büyük önem taşıyan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği'nin sanayi sektörü için yalnızca bir yükümlülük değil, aynı zamanda stratejik bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü iş birliğinde Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salon'unda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası rekabet açısından büyük önem taşıyan KKDİK Yönetmeliği'nin sanayi sektörü için yalnızca bir yükümlülük değil, aynı zamanda stratejik bir fırsat olduğunu söyledi.

"KKDİK, ihracat için ticaret pasaportu niteliğinde"

Avrupa Birliği'nin REACH düzenlemesine uyumlu bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Kıvanç, "KKDİK Yönetmeliği'ne uyum, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, uluslararası ticarette güvenilirliğimizin ve rekabet avantajımızın da garantisidir. Avrupa Birliği pazarına açılmak isteyen firmalarımız için bu yönetmeliğe uyum, adeta bir ticaret pasaportu niteliği taşımaktadır. TOBB olarak yönetmeliğin sanayi için en uygulanabilir şekilde hayata geçmesi adına Bakanlık ile yakın iş birliği yürüttük. Sektörümüzün talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptık. Tonaj bazlı sisteme geçilmesi ve firmalara ek süre tanınması yönündeki taleplerinin dikkate alınmasının sektöre büyük kolaylık sağladı. Usul ve esasların sahada daha iyi anlaşılabilmesi için düzenlenen bilgilendirme toplantılarına Adana'dan başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Adana'nın ihracatının yüzde 21'i kimya sektörü"

Adana'nın kimya, tekstil, plastik ve metal gibi kimyasal madde kullanımının yoğun olduğu sektörlerde güçlü bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Kıvanç, kentin ihracatında kimya sektörünün öncü konumda bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Adana ihracatının 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatımız 2 milyar 204 milyon dolara ulaştı. Adana'nın ihracatının zirvesinde 461,4 milyon dolarlık ihracatla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü yer alıyor. Yani Adana'nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 21'i kimya sektöründen geliyor. Yakın gelecekte bu rakamların çok daha üstüne çıkacağımızı öngörüyoruz. Bunu neden söylüyoruz. Adana ve Türkiye'nin sanayi vizyonunda Ceyhan-Yumurtalık hattı çok önemli bir konumda yer alıyor. Bölgede devam eden enerji, petrokimya ve kimya yatırımlarının tamamlanmasıyla Adana'nın Türkiye'nin enerji ve kimya üssü haline geleceğine inanıyoruz. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, SASA Özel Endüstri Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde devam eden yatırımlar tamamlandığında; Kimya İhtisas OSB gibi büyük bir yatırım hayata geçtiğinde bu hat sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin enerji ve kimya merkezi olacaktır. Ayrıca planlanan Adana Ana Konteyner Limanı, Türkiye'deki tüm limanların toplam kapasitesine eşdeğer büyüklüğüyle şehrimizin lojistik gücünü katlayacaktır."

"Kimyasallar hayatın parçası, tehlike doğru yönetimde"

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanı Nihat Yaman, kimyasalların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin kontrol altına alınmasının Bakanlığın öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Yaman, kimyasalların yalnızca sanayide değil, yaşamın her alanında bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Kimyasallar doğru ve güvenli kullanıldığında zararlı değil, aksine hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Önemli olan, bu maddelerin etkilerini doğru yönetebilmek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde üretim süreçlerine dahil etmektir. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda kimyasal yönetimi alanında kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bu süreçte TOBB ile yakın iş birliği içindeyiz. Sektör temsilcilerimizin geri bildirimleriyle süreçleri sadeleştirmek, maliyetleri düşürmek ve kayıt sistemini daha erişilebilir hale getirmek için önemli adımlar atıyoruz. Adana bu bilgilendirme toplantılarının ilki oldu; önümüzdeki dönemde sekiz ilde daha benzer programlar düzenleyeceğiz."

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ahmet Daşkın, Kimyasalların Kaydı ve Sınıflandırılması Şube Müdürlüğü Kimya Mühendisi Bektaş Kılıç ve Toprak Kirliliği Kontrolü Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Kenan Kama tarafından, KKDİK Yönetmeliği'nin kayıt süreci ve yeni usul ve esaslara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA