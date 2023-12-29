Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, İstanbul'da Adana tanıtım günlerinin açılışında 34 metrelik boru kebabı yapacak
Adana Valiliği ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları, İstanbul'da düzenlenecek. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın ve ekibi, 3 gün boyunca Adanalılara kebap ziyafeti sunacak. Açılışta ise 34 metrelik boru kebabı ikram edilecek.
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, İstanbul'da düzenlenecek Adana tanıtım günlerinin açılışında 34 metrelik boru kebabı yapacak.
Adana Valiliği ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları 4-7 Ocak tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Yenikapı fuar alanında gerçekleştirilecek.
Adanalı kebapçı Yaşar Aydın'da ekibiyle birlikte İstanbul'a gidecek ve 3 gün boyunca Adanalılara kebap ziyafeti sunacak.
Açılışa özel 34 metre boru kebabı yapılacak
Öte yandan 2 Ocak'ta gerçekleşecek açılışta Yaşar Aydın, 34 metrelik boru kebabı yaparak İstanbullulara ikram edecek. - ADANA