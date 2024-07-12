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Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 'Dünya Kebap Günü'nü kutladı

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Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz, her yıl temmuz ayının ikinci cuması kutlanan 'Dünya Kebap Günü'nü şubelerinde kutladı. Gelen müşterileri güllerle karşılayan Korkmaz, 'Kebap bizler için vazgeçilmez. Bizler kebabı çok seviyoruz. Böyle bir gün olması hepimizi sevindiriyor. Aslında bizim için her gün Dünya Kebap Günü' dedi. - ADANA

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, ' Dünya Kebap Günü'nü kutladı.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz, her yıl temmuz ayının ikinci cuması kutlanan ' Dünya Kebap Günü'nü şubelerinde kutladı.

Gelen müşterileri güllerle karşılayan Korkmaz, "Kebap bizler için vazgeçilmez. Bizler kebabı çok seviyoruz. Böyle bir gün olması hepimizi sevindiriyor. Aslında bizim için her gün Dünya Kebap Günü" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Cihangir Adana Dünya Gastronomi Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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