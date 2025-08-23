Adana ve Mersin'deki İşçiler 95 Gündür Grevde
Mersin'in Akdeniz ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım fabrikalarında işçiler, düşük ücrete karşı 95 gündür grevde. Ücret anlaşmazlığı nedeniyle devam eden grevde işçiler hak ettikleri ücreti alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.
Mersin'in Akdeniz ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde Tekfen Holding'e bağlı faaliyet gösteren Toros Tarım fabrikalarında işçilerin grevi 95 gündür devam ediyor.
Tekfen Holding'e bağlı Toros Tarım'ın Adana'nın Ceyhan ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinde faaliyet gösteren fabrikalarındaki işçiler, düşük ücrete karşı çıktıkları için 95 gün önce greve gitti. 95 gündür süren grevde işveren ve Petrol-İş Sendikası arasındaki ücret anlaşmazlığı sürüyor.
Ağır sanayide vardiyalı çalıştıklarını belirten ve talep edilen ücretin karşılanarak haklarının verilmesini isteyen işçiler, hak ettikleri ücreti alana kadar grevin süreceğini açıkladı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi