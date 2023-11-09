Adana Valisi Kozan'ın Yatırımlarla Değer Kazandığını Söyledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan'ın son dönemde yapılan yatırımlarla değer kazandığını söyledi.

Vali Köşger, Kozan ilçesine ziyarette bulundu. Vali Köşger'i Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile kaymakamlık personeli ve ilçe protokolü karşıladı. Vali Köşger ilçede bir çok kamu kurum ve sivil toplum örgütünü ziyaret etti. Köşger, ziyareti sırasında yatığı açıklamada, "Her geçen gün gelişen çehresi ve genişleyen yapısıyla Kozan ilçemiz Adana'nın dikkat çeken ilçelerinden biri oldu. Son yıllarda yapılan devasa yatırımlarla Kozan değer kazandı. Hem sanayi hem de tarım potansiyeli açısından bir hayli önem arz eden ilçemizin değerini katlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu hususta tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, ilimiz paydaşlarıyla koordinasyonumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Köşger'e belediye ziyaretinde Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan yaptığı ve yapacağı projeler hakkında bilgi verip görüş alışverişinde bulundu. - ADANA