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Adana Sanayi Odası, Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi Projesini Tanıttı

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Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi projesinin Adana'nın sanayi ve ekonomik gelişimine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi projesi tanıtarak, bu projenin Adana'nın sanayi ve ekonomik gelişimine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç konuşmasında projenin, sadece fiziksel bir yapı olmanın ötesinde, şehrin geleceği için bir vizyon taşıdığını ifade etti.

Başkan Kıvanç, "Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, 889 dönümlük bir alana kurulacak olup toplamda 17.5 dönümü idari ve çarşı alanı, 10 dönümü çıraklık okulu ve 4 dönümü anaokulu olarak planlanmış. Bu entegre sanayi sitesi, hem üretim hem de eğitim faaliyetlerinin bir arada yürütüleceği bir merkez olacak. Sanayi sitesinde, 1.000 metrekare ile 5.000 metrekare arasında değişen alanlarda faaliyet gösterecek işletmelere ev sahipliği yapılacak. Bu genişleme, üretimin ve istihdamın artması için büyük bir fırsat sunacak ve tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte binlerce kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

"TAHSİS aşamasına gelindi"

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı ise, mobilya sektörünün ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için bu tür yatırımların önemine dikkat çekti. Avcı, Sarıçam'da yapılacak Adana Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nin tahsis aşamasına geldiğini ifade etti.

Adana'da faaliyet gösteren yaklaşık 2 binin üzerinde işletme olduğunu belirten Avcı, bu projenin mevcut mobilyacılar sitesinin yerine daha modern, entegre ve altyapı hizmetleriyle donatılmış bir yatırım olacağını vurguladı. Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Adana'nın sanayi ve ekonomik yapısının daha da güçleneceğini ve sosyal açıdan da önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi.

Sarıçam Kooperatif Başkanı Hasan Bıldırcın ise toplantıda yaptığı konuşmada, mobilya sektörünün Adana'da bir bölgede sıkıştığını ve üretim alanlarının genişletilmesi gerekliliğine değindi. Bıldırcın, "Adana'da mobilya sektöründe mevcut durum artık bizlere yetmiyor. Dar alanda sıkışığız. Hem üretim genişleten bir yer aradığımızda zorlanıyoruz hem de mevcut atölyelerin imajı da kötü. Yeni kurulacak olan Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile üretimlerimizi daha görünür bir şekilde yapacağız. Bu sektör burada gelişecek ve inşallah bu gelişimle beraber Adana'mızın kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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