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Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

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Adana'da Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri yapılan seçimlerin ardından belirlendi. Yeni yönetim, sektörün gelişimi ve sanayi sitesinin daha verimli çalışması için önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Adana'da Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri yapılan seçimlerin ardından belirlendi. Yeni yönetim, sektörün gelişimi ve sanayi sitesinin daha verimli çalışması için önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi yeni Yönetim Kurulu Başkanı Suat Kaya, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin gelişimi için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yönetim olarak sanayicilerimizin yanında olacağız ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli adımları atacağız" dedi. Kaya ayrıca, sanayi sitesinin modernizasyonu ve sanayicilerin sorunlarının çözülmesi gibi konulara öncelik vereceklerini belirtti.

Yeni yönetimle birlikte, sanayi sitesinde daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulması ve sektörün daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak Suat Kaya seçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan Suat Kaya, Üye Ahmet Yardımcı, Üye Vedat Uluışık, Üye Ümit Özer, Üye Murat Kaya, Üye Bünyamin Kara, Üye İsa Tuzcu, Üye Seyhun Merdan Yabacı

Denetim Kurulu Üyeleri

Üye Mahmut Pan, Üye Hasan Ayazseven, Üye Cafer Uluişık

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)

Üye Yıldıray Çokaçar, Üye Erkin Karalar, Üye Kadir Nergiz, Üye Özcan Çekmez, Üye Ramazan Alçın, Üye Cevdet Demir, Üye Nedim Tunç, Üye Duran Karaçay, Üye Alparslan Sayıner

Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)

Üye Cem Uygun, Üye Sait Sağlık, Üye Hayati Çınar - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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